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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хамзат Чимаев: «У меня нет половины щитовидки, было 7 наркозов и 6 операций. Но жить-то надо»

Экс-чемпион UFC Хамзат Чимаев рассказал о большом количестве травм по ходу карьеры. «Я пытался взять бой в октябре, сейчас пытаюсь в декабре.

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