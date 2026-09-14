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Водила

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Неожиданная остановка на пустой дороге: как старый автомобиль заставил пересмотреть отношение к топливу и профилактике

Неожиданная остановка на пустой дороге: как старый автомобиль заставил пересмотреть отношение к топливу и профилактике

Утро начиналось как обычно — ранний выезд, пустая дорога, привычный маршрут до заправочной станции. Ничто не предвещало сюрпризов.

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