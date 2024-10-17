Греция решила отказаться от БМП Bradley из США из-за слишком высоких затрат на ремонт, которые, по предварительным расчетам, составили бы 8 миллионов евро за единицу.
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Греция решила отказаться от БМП Bradley из США из-за слишком высоких затрат на ремонт, которые, по предварительным расчетам, составили бы 8 миллионов евро за единицу.
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