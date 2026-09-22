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Долгая дорога в Донецк: как 80-летнюю бабушку эвакуировали из Угледара

Долгая дорога в Донецк: как 80-летнюю бабушку эвакуировали из Угледара

Дорога на Угледар проходит через Никольский монастырь, от монастыря до города — не больше десяти минут езды.

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