Исход будет таким же, как и 80 лет назад: непревзойденный математик вычислил точный исход конфликта! Гениальный математик и предсказатель Григорий Кваша произвел расчеты и пришел к выводу, что международный конфликт далее может развиваться строго по одному вектору возможных событий.