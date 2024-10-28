Младший сержант Курило эвакуировал раненых сослуживцев и помог уничтожить опорник ВСУ

Командир отделения беспилотных летательных аппаратов штурмового подразделения морской пехоты гвардии младший сержант Павел Курило принимал участие в ликвидации огневой точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и эвакуировал в безопасное место раненых российских военнослужащих.
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