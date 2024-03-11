Новая статья: Microsoft Copilot крупным планом: как активировать ИИ-ассистента в Рос...

Новая статья: Microsoft Copilot крупным планом: как активировать ИИ-ассистента в России и стоит ли игра свечС выпуском Copilot компания Microsoft сделала нейросеть OpenAI GPT-4 и предоставляемые ею возможности доступными широкой аудитории, за исключением российских пользователей.