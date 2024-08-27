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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Зеленский признал, что мирный саммит без России не имеет смысла

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мирный саммит без участия России теряет смысл. Он отметил, что отсутствие российской делегации может повлечь за собой отказ от участия в конференции со стороны некоторых других стран.

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