Зеленский признал, что мирный саммит без России не имеет смысла

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мирный саммит без участия России теряет смысл. Он отметил, что отсутствие российской делегации может повлечь за собой отказ от участия в конференции со стороны некоторых других стран.
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