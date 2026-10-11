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Аргументы и Факты

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Небывалый удар по Украине: Зеленский может потерять все после атак на РФ

Небывалый удар по Украине: Зеленский может потерять все после атак на РФ

ВСУ предприняли одну из самых массированных атак дронов на Московский регион: в сторону столицы накануне летели 403 беспилотника.

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