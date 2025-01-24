Добыча нефти на Тенгизе началась в рамках проекта расширения

ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) достигло важного рубежа в реализации Проекта будущего расширения (ПБР), безопасно начав добычу сырой нефти на своем новом Заводе третьего поколения (ЗТП) на Тенгизском месторождении, сообщили в компании.
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