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Zero Hedge

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Cyberattack Disrupts Refrigeration Systems At Hundreds Of French Supermarkets

Cyberattack Disrupts Refrigeration Systems At Hundreds Of French Supermarkets

Cyberattack Disrupts Refrigeration Systems At Hundreds Of French Supermarkets A cyberattack targeting supermarket refrigeration equipment has caused widespread disruption across France, leaving hundreds of stores facing spoiled inventory, financial losses and potentially costly equipment damage, according to France 24.

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