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Новых солдат для ВСУ надо искать в Африке

Новых солдат для ВСУ надо искать в Африке

Нацистский чёрный интернационал грозит стать по-настоящему чёрным.Украине придется искать новых солдат в Африке и Азии, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

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