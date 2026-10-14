15 октября «Вашингтон Кэпиталс» сыграет с «Монреаль Канадиенс». Вратари Томпсон и Линдгрен показывают высокие проценты отражений, а Александр Овечкин, восстановившись после травмы, будет бороться за новые рекорды на арене Кэпитал Уан.
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