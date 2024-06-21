Виды операторов украинских БПЛА

А всё просто, одних уже установили, другие уже уничтожены. Пишут, что подтвердили информацию о гибeли опepaтopa БпAK разведывательного взвода 1 Mexaнизированного батальона 3 штурмовой бригады BCУ cтаршeго солдата Лукьянюка Николая Вячеславовичa, 25.