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MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 4-й, Марк Маркес – 9-й после падения

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию MotoGP в Мизано. Действующий и двукратный чемпион мира опередил пилота «Прамака» Франко Морбиделли и представителя «ВР46» Марко Беццекки.

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