360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Общественная палата Подмосковья и НКО договорились о наблюдении за выборами

Общественная палата Подмосковья и НКО договорились о наблюдении за выборами

Общественная палата Московской области подписала соглашения о сотрудничестве с общественными объединениями и некоммерческими организациями для организации общественного наблюдения на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы, которые пройдут 20 сентября 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии