Общественная палата Подмосковья и НКО договорились о наблюдении за выборами

Общественная палата Московской области подписала соглашения о сотрудничестве с общественными объединениями и некоммерческими организациями для организации общественного наблюдения на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы, которые пройдут 20 сентября 2026 года.
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