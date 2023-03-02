Захарова прокомментировала отсутствие встречи Лаврова и Блинкена в Индии

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова объяснила, почему на полях министерской встречи G20 не состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает корреспондент УтроNews.