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Захарова прокомментировала отсутствие встречи Лаврова и Блинкена в Индии

Захарова прокомментировала отсутствие встречи Лаврова и Блинкена в Индии

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова объяснила, почему на полях министерской встречи G20 не состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает корреспондент УтроNews.

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