В Петербурге стартовал Юридический форум

Главной темой мероприятия станет «Право – основа глобального равновесия» Сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартует первый день Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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