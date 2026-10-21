В центре Владивостока демонтировали памятник А. И. Солженицыну и убрали в один из местных скверов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Обомлели от стоим...
- Жёсткий ответ Рос...
- Красные буржуи: к...
Когда в 90 годы МЫ ПЕРВЫЕ начали сносить ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ СССР, это ничего хорошего не сулило. И тем более это показатель слабости и бездарности тех рукойводителей , которые сами ни на что не были способны. И как итог теперь возмущаемся что сносят все РУССКИЕ по всему МИРУ???? 🤦♂️🥲😥 история не прощает ошибок.
Многим русским людям категорически неприемлемо захоронение иуды Солженицына в святой земле погоста Даниловского монастыря Уберите гада. Похороните его в квартале Управления делами Президента-там ему место ! .
Лично я критично отношусь к идеализации того или другого исторического персонажа - будь то Сталин, Ельцин, Иван Грозный, Столыпин, и т.д., а так же к установлению в честь них памятников, названию их именами городов, улиц, судов, и т.п.! Жизнь показала как переменчиво общественное мнение - улицы и т .п. переименуют, памятники ВООБЩЕ СНЕСУТ !!! Вон как наши "небратья" - "Ленинопада" им уже мало - за памятники Суворову, Екатерине II и т..д., уже взялись! Ладно, жители 404-й - они вообще ужаленные - гораздо более спокойные чехи памятник Маршалу Коневу в Праге снесли, а уж совсем, казалось бы, невозмутимые ПрОЕбалты в Риге памятник Пушкину демонтировали! А МЫ САМИ ?! После революции у нас был "Царепад", в хрущёвские времена - "Сталинопад", даже относительно недавно - в 1991 году в центре нашей столицы памятник Дзержинскому снесли!