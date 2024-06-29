14 литературных героев, которых сыграли актеры разных поколений. И разница видна даже слепому кротику

Даже великие экранизации со временем устаревают. Каким бы талантливым не был режиссер, как бы шикарно ни играли актеры,- зритель привыкает к качественным звуку и картинке, красочной графике, спецэффектам.
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