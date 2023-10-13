Русская весна
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Русская весна

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Уничтожен военный вертолёт ВВС Израиля (ФОТО)

Уничтожен военный вертолёт ВВС Израиля (ФОТО)

Тель-Авив признал первую потерю военно-транспортного вертолета у ливанской границы.  «Утром в минувшую субботу, незадолго до начала атаки ХАМАСа, вертолет “Ясур” (CH-53 Sea Stallion) с десантниками (число не известно, пишут про 50) на борту прибыл в район сектора Газа.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
всё, что залетает от Сраиля в небо Сирии должно нами безжалостно уничтожаться: помним про наш самолет и 15 человек на борту!
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13 час.

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