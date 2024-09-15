"ЭТО КРИТИЧНО ДЛЯ НАС": НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ РУССКИМ НА ФРОНТЕ. БУДАНОВ* ПОЖАЛОВАЛСЯ НА БЕСПОМОЩНОСТЬ ВСУ

Глава ГУР Кирилл Буданов* пожаловался на беспомощность украинской армии – дело оказалось не только в том, что русские нарастили производство определённых типов ракет, которые до ужаса пугают противника, но и в том, что нашим бойцам на фронте, как он утверждает, пришла неожиданная помощь: "Это критично для нас".