Костромские десантники уничтожили БМП ВСУ из ПТРК «Корнет» на Артемовском направлении с дистанции 7800 метров

В Донецкой Народной Республике, к северо-западу от Артемовска, разведчики Ивановских десантников обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ, выдвигавшихся в сторону наших оборонительных позиций для проведения ротации.
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