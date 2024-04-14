Русские даже не заметили, что сотворили с Финляндией: В стране исчезают пенсии и бензин

Т

Таиса

а Россия здесь при чем? Пусть америка и помогает им, а то наши вздумают опять бросаться на помощь. Всему миру помогаем, Украина сколько унас своровала газа? Ну как же, свои же, славяне, все прощали, а они вырастили за 30 лет с помощью США поколение нацистов , которые ненавидят Россию. Нам кто нибудь помог? соболезнование пришлют и то сквозь зубы. Никому не помогать. Хватит. Свое население кормите, одевайте, страну развивайте. К черту всех союзников, которые как волка не корми все смотрят в лес.