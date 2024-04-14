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Русские даже не заметили, что сотворили с Финляндией: В стране исчезают пенсии и бензин

Русские даже не заметили, что сотворили с Финляндией: В стране исчезают пенсии и бензин

Кто бы мог подумать, что Финляндия столкнется с такими ужасающими проблемами. Ведь по мнению ООН, эта страна самая счастливая в мире, вот уже подряд шесть раз занимает почетный пьедестал.

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Комментарии
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Т
Таиса
а Россия здесь при чем? Пусть америка и помогает им, а то наши вздумают опять бросаться на помощь. Всему миру помогаем, Украина сколько унас своровала газа? Ну как же, свои же, славяне, все прощали, а они вырастили за 30 лет с помощью США поколение нацистов , которые ненавидят Россию. Нам кто нибудь помог? соболезнование пришлют и то сквозь зубы. Никому не помогать. Хватит. Свое население кормите, одевайте, страну развивайте. К черту всех союзников, которые как волка не корми все смотрят в лес.
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2 час.
лл
лина любимцева
НАТО -   это принудиловка насилие и КАБАЛА. С оружием и военной обязаловкой никогда не шутят...  А финны не знали? Или недоразвитые какие-то?
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1 час.
МБ
Марина Биченова
Даже когда опомнятся и начнут&quot;дружить&quot; надо всем забыть слово&quot;дешёвый&quot;.
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31 мин.

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