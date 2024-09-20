Макрон может избежать импичмента, но не народного гнева

Бюро Национального собрания Франции – высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента – одобрил резолюцию движения «Непокоренная Франция» об импичменте президента республики Эммануэля Макрона, как сообщает телеканал BFMTV.
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