Представитель ЕС сообщил о приостановке вступления Грузии в Евросоюз из-за закона об иноагентах В последнее время отношения Грузии и Евросоюза стремительно ухудшились.
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Представитель ЕС сообщил о приостановке вступления Грузии в Евросоюз из-за закона об иноагентах В последнее время отношения Грузии и Евросоюза стремительно ухудшились.
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