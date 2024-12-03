Что Си Цзиньпин заявил участникам конференции "Понимание Китая-2024" 

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник направил поздравительное письмо в адрес конференции "Понимание Китая-2024" /Гуанчжоу/, которая проходит в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая, сообщает romanian.
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