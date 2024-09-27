Глава Минобороны Британии отказался отвечать на вопросы об ударах ВСУ по России

Global Look Press/: imageBROKER.com/Harald von Radebrecht Лондон не намерен публично обсуждать вопрос о разрешении украинской стороне наносить удары британскими ракетами Shadow Storm вглубь территории РФ.
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