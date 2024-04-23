УФСБ: в ЛНР задержали гражданина Украины за шпионаж в пользу ВС Украины

Сотрудниками УФСБ России по ЛНР был задержан гражданин Украины, занимавшийся сбором информации о местах дислокации задействованных в проведении спецоперации российских войск для ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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