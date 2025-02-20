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Царьград

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Подоляка: После захода в Сумскую область ВС России ведут тяжёлые бои с ВСУ

Подоляка: После захода в Сумскую область ВС России ведут тяжёлые бои с ВСУ

ВС России захватили первые опорные пункты ВСУ в Сумской области, ВСУ оказывают отчаянное и упорное сопротивление.

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