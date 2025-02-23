Американцы за 4 года Байдена догнали, что с Москвой надо договариваться, а то хуже будет, но и перестать мутить они не могут.
Что нужно Трампу от Москвы на самом деле?
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Evgenija Palette
Союзника против Европы и против всех своих врагов... ( Штатам грозит Гражданская война...).
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12 час.
ЕК
Елена Каратеева
Ничего крамольного и ужасного не происходит. Путин - не Сталин, не Брежнев и не Хрущев. Он - Путин, и действует в нынешней экономической модели с присущим данной форме набором воли и рациональности. Он достаточно умен, как в силу природных данных, так и в силу профессионального опыта. Он действует против недругов тем оружием, которое они выбрали сами: "Взявший меч, от меча погибнет". Доллар только тогда становится истинными деньгами, когда они наполнены "кровью и потом" труда человека. Без этого - они фальшивки с мордами мужиков в пыльных париках. Банковские кредиты наполнены смертью и преступлениями, и деньгами не являются. Они-прах. " Вы беременны сеном, разродитесь соломою". Экономика должна быть наполнена трудом. Продукт этого труда - конкретные предметные или материальные формы, а деньги являются стоимостным выражением этой формы. Банки торгуют мечтой, которая не содержит никакой конкретной формы, а лишь желанием приобрести задарма то, что хочется. Так не работает. Американцы включили печатный станок с 1913 года, он работает в режиме 24/7 вот уже более века. Но эти фальшивки раздают под ресурсы, и тогда только они перестают быть фантиками. Но хозяин им - США, и он забирает эти деньги себе, оставляя страны и без ресурсов и без денег. Как долго будет работать эта система? Но первый уже пошёл. И это - Путин, Президент России. Пусть у него все получится.
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10 час.
Игорь Кузнецов
Несомненно что доллар (по покупательной способности) с 1913 года потерял 98%. Об этом много писали и ещё будут писать. Вопрос в том - какая зкономика "должна быть наполнена трудом"? Во времена К. Маркса ещё не была теоретически проработана "монетаристкая модель" с биржевыми манипуляциями, фьючерсами и т.д. Конечно же внешний долг США когда-то приведёт их к дефолту, просто это вопрос времени.
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9 час.
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