Что нужно Трампу от Москвы на самом деле?

ЕК

Елена Каратеева

Ничего крамольного и ужасного не происходит. Путин - не Сталин, не Брежнев и не Хрущев. Он - Путин, и действует в нынешней экономической модели с присущим данной форме набором воли и рациональности. Он достаточно умен, как в силу природных данных, так и в силу профессионального опыта. Он действует против недругов тем оружием, которое они выбрали сами: "Взявший меч, от меча погибнет". Доллар только тогда становится истинными деньгами, когда они наполнены "кровью и потом" труда человека. Без этого - они фальшивки с мордами мужиков в пыльных париках. Банковские кредиты наполнены смертью и преступлениями, и деньгами не являются. Они-прах. " Вы беременны сеном, разродитесь соломою". Экономика должна быть наполнена трудом. Продукт этого труда - конкретные предметные или материальные формы, а деньги являются стоимостным выражением этой формы. Банки торгуют мечтой, которая не содержит никакой конкретной формы, а лишь желанием приобрести задарма то, что хочется. Так не работает. Американцы включили печатный станок с 1913 года, он работает в режиме 24/7 вот уже более века. Но эти фальшивки раздают под ресурсы, и тогда только они перестают быть фантиками. Но хозяин им - США, и он забирает эти деньги себе, оставляя страны и без ресурсов и без денег. Как долго будет работать эта система? Но первый уже пошёл. И это - Путин, Президент России. Пусть у него все получится.