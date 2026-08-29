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Мировое обозрение

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В США задержали призывавшего к депортациям Майло Яннопулоса

В США задержали призывавшего к депортациям Майло Яннопулоса

Когда ультраправый британец требует депортировать всех, кто нарушил миграционные правила, он редко ожидает, что сам окажется в той же очереди.

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