Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Видимо, дела совсем плохи, раз Киев решился идти на открытый шантаж

Видимо, дела совсем плохи, раз Киев решился идти на открытый шантаж

А шо це було!? Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

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