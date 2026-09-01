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Газета.ру

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The Guardian: число молодежи без близких друзей выросло в пять раз за 12 лет

The Guardian: число молодежи без близких друзей выросло в пять раз за 12 лет

Число молодых людей в Англии, у которых нет близких друзей, выросло в пять раз за последние двенадцать лет: сегодня каждый 20-й подросток и молодой человек сообщает об отсутствии близких друзей против каждого 100-го в 2014 году.

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