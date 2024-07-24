Можно ли перефразировать известное выражение и сказать, что в здоровом теле — здоровый мозг? Какие привычки убивают мозг, а какие, наоборот, продлевают его жизнь? По случаю Всемирного дня мозга, который отмечают в июле, «Доктор Питер» поговорил с известным российским врачом Юрием Шулевым о здоровье нашего главного органа.