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Нейрохирург Шулев: Не надо друг друга ненавидеть — это важно для здоровья мозга

Нейрохирург Шулев: Не надо друг друга ненавидеть — это важно для здоровья мозга

Можно ли перефразировать известное выражение и сказать, что в здоровом теле — здоровый мозг? Какие привычки убивают мозг, а какие, наоборот, продлевают его жизнь? По случаю Всемирного дня мозга, который отмечают в июле, «Доктор Питер» поговорил с известным российским врачом Юрием Шулевым о здоровье нашего главного органа.

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