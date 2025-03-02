Созданный с оглядкой на жуков робот прыгнул в 23 раза выше собственной длины

Ученые из Гарвардского университета создали маленького робота, способного прыгать в 23 раза выше длины своего тела, вдохновившись невероятной прыгучестью коллемболы, или ногохвостки — крошечных шестиногих, встречающихся в природе.
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