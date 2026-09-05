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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О’Нил о 2-м сезоне турнира Dunkman: «Всего больше. Больше городов, стран, командные соревнования и юношеский разряд. Мы строим будущее»

Первый официальный чемпионат Dunkman от Шакила О’ Нила завершился победой  Кэма Хэззарда в финале. У сезона 6 миллионов просмотров на TNT и 1,5 миллиарда в соцсетях.

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