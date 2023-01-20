Глава Евросовета Мишель заявил, что принимать антироссийские санкции становится все сложнее

Глава Европейского совета Шарль Мишель в рамках беседы с представителями средств массовой информации заявил, что антироссийские санкции с каждым новым раундом становится принимать все сложнее.
Популярные статьи
- Ветеран российских спецслужб Анатолий Сорокин: Пришла пора физически устранять главарей украинских террористов
- Захарова в связи со словами Шольца о поражении России, предположила у него «врожденное уродство»
- Сенатор Ковитиди поддержала предложение «Офицеров России» вернуть городу Волгоград его историческое название
Свежие комментарии