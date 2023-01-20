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Глава Евросовета Мишель заявил, что принимать антироссийские санкции становится все сложнее

Глава Евросовета Мишель заявил, что принимать антироссийские санкции становится все сложнее

Глава Европейского совета Шарль Мишель в рамках беседы с представителями средств массовой информации заявил, что антироссийские санкции с каждым новым раундом становится принимать все сложнее.

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