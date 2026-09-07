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Царьград

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Ан-26 ВСУ посетил Эстонию и вернулся во Львов 5 сентября

Ан-26 ВСУ посетил Эстонию и вернулся во Львов 5 сентября

5 сентября Ан-26 ВСУ вылетел из закрытого аэродрома во Львове на эстонскую авиабазу и вернулся назад.

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