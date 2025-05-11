Трамп поддержал возобновление переговоров между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Владимира Путина возобновить прямые переговоры с украинскими властями, сообщил лидер Соединенных Штатов на своей странице в соцсети Truth Social 11 мая 2025 года.
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