"Мисс Украина" объяснила свое нежелание фотографироваться с Линниковой: "Я решила не создавать скандал"

"Мисс Украина" Виктория Апанасенко объяснила сцену во время совместного фотографирования участниц конкурса "Мисс Вселенная", которую по разному преподнесли представители разных СМИ (во многом, в зависимости от своего географического положения).
"Мисс Украина" Виктория Апанасенко объяснила сцену во время совместного фотографирования участниц конкурса "Мисс Вселенная", которую по разному преподнесли представители разных СМИ (во многом, в зависимости от своего географического положения).
Свежие комментарии