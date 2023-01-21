Суть Событий

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"Мисс Украина" объяснила свое нежелание фотографироваться с Линниковой: "Я решила не создавать скандал"

"Мисс Украина" объяснила свое нежелание фотографироваться с Линниковой: "Я решила не создавать скандал"

"Мисс Украина" Виктория Апанасенко объяснила сцену во время совместного фотографирования участниц конкурса "Мисс Вселенная", которую по разному преподнесли представители разных СМИ (во многом, в зависимости от своего географического положения).

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