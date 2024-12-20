Вину арестованного за подрыв российского генерала подтвердили потерпевшие

Вину гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, обвиняемого в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, подтвердили показания свидетелей и потерпевших.
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