Авария Ан-3 в Якутии: возбуждено уголовное дело

В результате аварии самолета Ан-3, произошедшей в Якутии, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает 13 октября пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии