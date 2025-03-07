«Дай им Бог здоровья»: в Казани отменили концерт Лолиты после протеста общественников

Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 21 марта в «Казань Экспо», не состоится. Причиной отмены стали активные протесты представителей «Русской общины», возмущенных появлением артистки с «подпорченной репутацией» в период Великого поста и Рамадана.