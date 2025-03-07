Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

  • Владимир Тамбасов
    Вот пусть это зеркало и жрутПугачева и Галкин...
  • Boris Borisov
    А за ЧТО конфисковывать ????! Не вы -ли , дебилы, несли ей деньги ? А , теперь , какое ваше свинячье дело , ЧТО она н...Пугачева и Галкин...
  • Виктория Иванова
    Обидно, наверное, Сереге, что никто его не поздравляет.🥺«Я этот праздник ...

«Дай им Бог здоровья»: в Казани отменили концерт Лолиты после протеста общественников

«Дай им Бог здоровья»: в Казани отменили концерт Лолиты после протеста общественников

Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 21 марта в «Казань Экспо», не состоится. Причиной отмены стали активные протесты представителей «Русской общины», возмущенных появлением артистки с «подпорченной репутацией» в период Великого поста и Рамадана.

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