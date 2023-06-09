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Швентек и Мухова в финале «Ролан Гаррос», Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль», победа «Флориды» и другие новости

Швентек и Мухова в финале «Ролан Гаррос», Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль», победа «Флориды» и другие новости

1. Ига Швентек второй год подряд вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв Беатрис Хаддад Майю в 1/2 финала.

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