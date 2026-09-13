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Кушнер заявил, что Киев должен отвести войска для урегулирования конфликта

Кушнер заявил, что Киев должен отвести войска для урегулирования конфликта

Бывший советник Белого дома Джаред Кушнер заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Киев должен отвести войска с некоторых территорий.

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