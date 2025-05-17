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Пираты Балтики получили "по зубам": Су-35 прогнал эстонских налётчиков от российского танкера

Пираты Балтики получили "по зубам": Су-35 прогнал эстонских налётчиков от российского танкера

БлокнотРУ В пиратской операции задействовали патрульный катер Raiu и корабль Kurvits, вертолёты и дроны, чтобы вынудить экипаж перейти из нейтральных вод в свои.

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