Глава ЯНАО Артюхов рассказал на ВДНХ о значимости Ямала в сфере энергетики

Глава Ямала Дмитрий Артюхов во вторник, 20 февраля, рассказал об уникальной роли округа в газовой отрасли страны на заседании «Лидерство и устойчивость российской энергетики», которое прошло на выставке «Россия» на ВДНХ.
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