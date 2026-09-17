Седеют в 15 лет: почему подросткам строго запрещены вейпы

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Раннее поседение волос у подростков в России за последний год участилось на 36 % – и врачи связывают тренд с увлечением вейпами.
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