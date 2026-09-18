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Царьград

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Никитин проголосовал в первый день выборов в Нижегородской области

Никитин проголосовал в первый день выборов в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в первый день голосования пришёл на избирательный участок.

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